Hadiri Pengukuhan dan Rakernas PNKT di Tangerang, Wamenpora Taufik Sampaikan Ini

jpnn.com, TANGERANG - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menghadiri Pengukuhan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Masa Bakti 2025-2030.

Acara tersebut berlangsung di Sutera Hall Mall of Alam Sutera, Tangerang, Banten, Sabtu (22/11).

"Selamat dan sukses atas Pengukuhan dan Rakernas Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030. Semoga amanah, lancar dan sukses," ucap Wamenpora Taufik yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT).

Sementara itu, Ketua Umum PNKT Budisatrio Djiwandono menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh kader PNKT.

Dia berharap seluruh pengurus dan keder karang taruna terus berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa sesuai arahan dan misi Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan kader karang taruna yang hadir pada kesempatan ini yang bersama-sama mengemban amanah besar," kata Budisatrio pada acara yang mengangkat tema 'Karang Taruna Berdaya, Indonesia Sejahtera'.

Dalam kesempatan itu, Budisatrio juga menyampaikan arahan dari senior dan mentornya yang tidak lain adalah Presiden Prabowo untuk sigap dan senantiasa membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Di saat kamu memiliki kelebihan, kemampuan, bantulah sebanyak-banyak rakyat yang membutuhkan. Kalaupun belum mampu membantu sebanyak-banyaknya rakyat yang membutuhkan bantulah sedikit rakyat sesuai kemampuanmu. Bila belum mampu membantu sedikit bantulah satu, apabila masih belum mampu janganlah menyusahkan orang lain," pesannya.