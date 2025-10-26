Close Banner Apps JPNN.com
Hadiri Pentas Seni Sidoarjo, Adies Kadir: Ultah Golkar, Ultah Rakyat

Minggu, 26 Oktober 2025 – 13:05 WIB
Hadiri Pentas Seni Sidoarjo, Adies Kadir: Ultah Golkar, Ultah Rakyat - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir menghadiri acara pentas seni tradisional jaranan dan pembagian sembako dalam rangkaian perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Lapangan Sawotratap, Sidoarjo, Sabtu malam (25/10/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, SIDOARJO - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir menghadiri acara pentas seni tradisional jaranan dan pembagian sembako dalam rangkaian perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Lapangan Sawotratap, Sidoarjo, Sabtu malam (25/10).

Ribuan masyarakat setempat hadir dalam acara tersebut. Mulai dari anak-anak, pemuda hingga pengemudi ojek online terlihat menikmati pesta rakyat yang ikut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Warih Andono ini.

Adies Kadir awalnya sudah menyiapkan sekitar 500 paket sembako. Namun, karena masyarakat yang hadir jumlahnya mencapai ribuan, dia kemudian memutuskan untuk menambah 500 paket sembako lagi.

“Tentunya kami Partai Golkar dalam rangka ultah ini akan terus bekerja nyata bekerja untuk rakyat,” kata dia.

“Kami juga tidak banyak bicara, tapi kami terus berbuat dan memberikan bukti kepada masyarakat,” sambung Legislator Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini.

Adies Kadir berharap bantuan tersebut dapat membantu memberikan manfaat secara langsung dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Semoga bisa membawa manfaat langsung untuk rakyat: suara Golkar suara rakyat. Ulang tahun Golkar, ulang tahun rakyat,” katanya.

Di akhir sambutannya, tak lupa Adies Kadir juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh kader, relawan serta masyarakat yang selama ini memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada Partai Golkar.

Adies Kadir juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh kader, relawan serta masyarakat yang selama ini memberikan dukungan kepada Partai Golkar

