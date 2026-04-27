Hadiri Pernikahan El Rumi & Syifa Hadju, Prabowo: Alhamdulillah Baik Semua, Lancar

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang digelar di Raffles Hotel Jakarta pada Minggu (26/4/2026) malam.

Kehadiran Presiden menjadi sorotan para tamu undangan, mengingat acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting dan figur publik Tanah Air dari berbagai kalangan.

Presiden Prabowo tiba di lokasi dengan mengenakan setelan jas formal. Ia terlihat memasuki area resepsi setelah turun dari kendaraan dinas Maung Pindad berwarna putih dengan pelat RI 1.

Dalam keterangannya kepada awak media, Prabowo menyebut kehadirannya sebagai bentuk kedekatan personal dengan keluarga mempelai pria.

"Karena saya sahabat baik dengan Pak Ahmad Dhani dan keluarganya. Dia juga kader kami, saya kira wajar dan baik saya diundang. Alhamdulillah baik semua, lancar," ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi kedua mempelai agar dapat membina rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

Selain itu, Prabowo mengaku sempat mencicipi sejumlah hidangan yang disajikan dalam resepsi, termasuk kari laksa yang menjadi salah satu menu di acara tersebut.

Presiden meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.00 WIB didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.