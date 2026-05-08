JPNN.com - Politik - Parpol

Hadiri Rakorwil PSI, Kaesang Tegaskan Papua Pegunungan Harus Semaju Daerah Lain

Jumat, 08 Mei 2026 – 20:00 WIB
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Papua Pegunungan. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Papua Pegunungan.

Dalam kesempatan itu, dia juga melantik Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda sebagai ketua DPW PSI Papua Pegunungan.

Tiba di Wamena, Papua Pegunungan, Kaesang langsung disambut Yotam Wonda dan dimeriahkan disambut tarian Aster dari Suku Dani di Lembah Baliem.

Yotam mengaku dirinya sangat senang dan terharu saat kedatangan Kaesang.

"Di Bandara tadi, saya merasa sangat terharu ketika melihat Mas Kaesang tiba dan menginjakkan kaki di Lembah Baliem ini,” kata Yotam Wonda.

Ia juga memuji Kaesang yang bisa sampai di Papua Pegunungan.

Sebab, banyak ketua umum partai dan anak-anak mantan pimpinan negara yang tidak pernah mengunjungi Papua Pegunungan.

"Menurut keterangan tadi, ini yang kedua kali Mas Kaesang, hadir di Papua Pegunungan dan jarang dilakukan oleh pimpinan partai politik yang lain dan anak-anak mantan pimpinan negara lain. Saya melihat kesederhanaan dalam sosok Mas Kaesang,” ucap Yotam Wonda.

Kaesang pun menegaskan bahwa Papua harus sama dengan pulau-pulau lain yang sudah maju infrastrukturnya

