Hadiri Rakorwil, Sekjen PSI Raja Juli Antoni Yakin Jambi Jadi Kandang Gajah di 2029

Sabtu, 25 April 2026 – 17:26 WIB
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni meminta kader untuk menjadikan Jambi 'kandang gajah' pada Pemilu 2029. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAMBI - Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni menghadiri acara rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) serta pelantikan pengurus DPW PSI Jambi, Sabtu (25/4).

Raja Juli Antoni meminta kader untuk menjadikan Jambi 'kandang gajah' pada Pemilu 2029.

"Pertama hari ini hari yang sangat bahagia, karena saya diminta oleh Mas Ketua Umum, Mas Kaesang, untuk secara resmi melantik kepengurusan baru DPW PSI Jambi. Sekaligus saya mohon doa pada seluruh masyarakat Jambi agar PSI nanti akan menjadi pemenang dijambi,” kata Raja Juli.

Baca Juga:

Raja Juli juga yakin DPW PSI Jambi yang dipimpin Romi Hariyanto akan menjadi kandang gajah pada pemilu 2029 yang akan mendatang.

"Selain doa restu masyarakat, kami juga tentu memiliki keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Romi sebagai Ketua DPW, yang merupakakn seorang politisi berpengalaman, insyaallah Jambi akan menjadi kandang gajah pada 2029,” tandas Raja Juli.

Di lain pihak, PSI juga akan mendorong salah satu kader terbaik Jambi untuk menjadi gubernur.

Baca Juga:

"Insyaallah, akan ada putra-putri terbaik Jambi dari PSI yang akan mengisi kursi-kursi DPRD. Insyaallah juga, kalau kursi signifikan karena adanya dukungan dari masyarakat, tentu kita akan dorong Pak Romi untuk menjadi gubernur,” tutupnya. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

TAGS   PSI  Raja Juli Antoni  Jambi  kandang gajah  Partai Solidaritas Indonesia 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
