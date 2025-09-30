Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Hadiri Sidang Cerai, Bedu Bicara Soal Persiapan dan Harapan

Selasa, 30 September 2025 – 12:22 WIB
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Bedu dan Irma Kartika Anggreani digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Pemilik nama Harabdu Tohar itu menghadiri sidang agenda perdana, didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Ditanyai soal perceraiannya, Bedu enggan menjawabnya dengan gamblang.

Dia hanya meminta doa yang terbaik untuk proses perceraian yang sedang dijalaninya.

"Ya yang terbaik saja buat saya doain ya," ujar Bedu di PA Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Apabila permohonan perceraiannya dikabulkan nanti, Bedu menuturkan, anak akan tetap dalam pengasuhan kedua orang tuanya.

"(Anak) Ikut orang tuanya lah," ucap pria berusia 46 tahun itu.

Bedu mengaku tidak banyak melakukan persiapan menjelang sidang perdana perceraian.

Sidang perdana perceraian Bedu digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

