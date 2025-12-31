Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Hadiri Sidang Perceraian dengan Ridwan Kamil, Atalia Tersenyum

Rabu, 31 Desember 2025 – 10:40 WIB
Hadiri Sidang Perceraian dengan Ridwan Kamil, Atalia Tersenyum - JPNN.COM
Anggota DPR RI Atalia Praratya saat menghadiri sidang perceraiannya dengan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Anggota DPR RI Atalia Praratya menghadiri sidang perceraiannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Atalia tiba di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung sekitar pukul 09.50 WIB. 

Dia datang mengenakan setelan formal kemeja berwarna krem yang dipadukan dengan rok panjang hitam.

Baca Juga:

Ketika ditanya awak media, Atalia tak berhenti tersenyum.

Tampak tak ada keraguan dari Atalia saat menuju ke ruangan sidang untuk berpisah.

Atalia mengaku siap menjalani proses perceraian yang sedang ditempuh. Ia meminta doa agar persidangannya berjalan lancar.

Baca Juga:

"Alhamdulillah sehat. Minta doanya ya," kata Atalia ditemui di PA Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun agenda sidang ini adalah melaporkan hasil mediasi yang sudah ditempuh kedua belah pihak.

Atalia Praratya menghadiri sidang perceraiannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Atalia Praratya  Ridwan Kamil cerai  RK 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp