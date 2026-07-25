Hadiri SMSA XXI Gereja Toraja Mamasa, Pimpinan Banggar MPR Berpesan Begini

jpnn.com, MAMASA - Pimpinan Badan Penganggaran MPR Ajbar menghadiri Sidang Majelis Sinode Am (SMSA) XXI Gereja Toraja Mamasa (GTM) yang digelar di Klasis Balla Sattoko, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (24/7).

Kehadiran Ajbar dalam forum tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap peran strategis lembaga keagamaan dalam memperkuat persatuan, membangun karakter bangsa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan Sidang Majelis Sinode Am XXI GTM itu diikuti oleh para pendeta, majelis gereja, utusan jemaat, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah pelayanan Gereja Toraja Mamasa.

Forum itu menjadi wadah untuk mengevaluasi pelayanan gereja, merumuskan arah kebijakan organisasi, serta memperkuat peran gereja dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ajbar mengatakan ini bagian dari upaya MPR RI dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan tersebut mengangkat pentingnya implementasi Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa.

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Ajbar menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan merupakan dua pilar yang saling menguatkan dalam membangun Indonesia yang harmonis, damai, dan berkeadaban.

“Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter masyarakat. Nilai kasih, persaudaraan, toleransi, dan gotong royong yang diajarkan gereja sejalan dengan semangat kebangsaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga keagamaan dan MPR RI perlu terus diperkuat demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” ujar Ajbar.