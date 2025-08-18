Hadiri UPH Festival 2025, Mendiktisaintek Beri Pesan Begini Kepada Mahasiswa Baru

jpnn.com, TANGERANG - Universitas Pelita Harapan (UPH) kembali menggelar UPH Festival 2025 berlangsung pada 14–16 Agustus 2025.

Acara tersebut dirancang untuk menyambut lebih dari 6.500 mahasiswa baru dari seluruh Indonesia dan mancanegara.

Sebanyak 70 mahasiswa internasional dari Tiongkok, Timor Leste, Jerman, Iran, Jepang, Kenya, Nigeria, Myanmar, Pakistan, Filipina, dan Korea Selatan turut memperkaya keberagaman komunitas UPH.

Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc mengatakan UPH Festival bukan sekadar kegiatan orientasi, melainkan proses awal pembentukan pemimpin yang berdampak.

UPH memandang kampus sebagai tempat belajar yang holistik—pengetahuan, iman, dan karakter yang menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan zaman.

Menurutnya pendidikan di UPH bukan sekadar memperoleh informasi, tetapi tentang transformasi—menemukan siapa diri, mengapa Anda ada, dan bagaimana dapat memberi dampak bagi dunia.

"UPH Festival adalah awal perjalanan yang akan membentuk masa depan dan kehidupan orang-orang yang Anda layani,” kata Jonathan.

Sementara itu, Pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) Dr. (H.C.) James Riady menyampaikan UPH bukan sekadar tempat belajar akademis, tetapi juga ruang untuk bertumbuh dalam iman, karakter, dan kepemimpinan.