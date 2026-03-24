Hadirkan Air Bersih untuk Usaha Produktif, PNM Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 24 Maret 2026 – 12:25 WIB
PNM menghadirkan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat prasejahtera. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat prasejahtera.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menuturkan PNM memahami bahwa keberlanjutan usaha nasabah tidak hanya ditentukan oleh akses pembiayaan, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan sehari-hari.

Bagi PNM, air bukan hanya kebutuhan dasar kehidupan, tetapi juga fondasi penting yang mendukung kesehatan keluarga sekaligus produktivitas ekonomi masyarakat.

Sepanjang 2025, PNM telah menginisiasi program penyediaan air bersih dan sanitasi di 28 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut diwujudkan melalui pembangunan fasilitas sanitasi, penyediaan sumber air bersih, hingga penguatan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh masyarakat.

Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat pada aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap produktivitas usaha masyarakat.

Banyak nasabah PNM yang menjalankan usaha berbasis rumah tangga seperti usaha kuliner, pengolahan hasil pertanian, maupun produksi kerajinan, yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih sebagai bagian dari proses produksi mereka.

Dodot menegaskan pemberdayaan yang berkelanjutan harus dibangun melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga kualitas hidup masyarakat.

