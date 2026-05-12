Hadirkan Analitik Realtime Berteknologi AI, Haluancorp Luncurkan robustapp

Jumat, 22 Mei 2026 – 03:41 WIB
PT Haluan Rekadaya Konsultindo (Haluancorp) memperkenalkan robustapp, platform Enterprise Resource Planning (ERP) dengan Augmented Intelligence (Aug-I). Foto dok Haluancorp

jpnn.com, JAKARTA - PT Haluan Rekadaya Konsultindo (Haluancorp) memperkenalkan robustapp, platform Enterprise Resource Planning (ERP) dengan Augmented Intelligence (Aug-I) yang dirancang khusus untuk operasional bisnis di Indonesia.

robustapp juga menawarkan opsi bagi perusahaan untuk membeli lisensi penggunaan penuh, menempatkan kendali atas data dan infrastruktur di tangan perusahaan.

Arsitekturnya yang terbuka juga memungkinkan integrasi dengan sistem yang sudah berjalan, termasuk bagi perusahaan yang menggunakan platform global di level korporat dan membutuhkan solusi tambahan yang memahami konteks Indonesia di level operasional.

Secara umum, keberadaan robustapp merupakan jawaban bagi kebutuhan pasar akan sistem dengan fitur-fitur yang diadaptasi dari sistem global yang sudah disesuaikan dengan konteks bisnis Indonesia, terutama dalam kepatuhan terhadap regulasi pemerintah seperti perpajakan dan peraturan ketenagakerjaan.

"Kami membangun robustapp karena perusahaan Indonesia tidak seharusnya dipaksa memilih antara sistem global yang asing bagi realitas lokal atau sistem lokal yang belum siap untuk skala enterprise. Melalui Augmented Intelligence, kami memberikan kecepatan analitik AI kepada eksekutif Indonesia tanpa memindahkan tanggung jawab keputusan keluar dari tangan mereka," ujar Awan Karnadjaya, Direktur Haluancorp.

robustapp hadir sebagai jembatan strategis, mengisi ruang yang selama ini kosong antara pencatatan data perusahaan dan kecepatan analitik yang dibutuhkan eksekutif.

Aug-I dalam robustapp bekerja sebagai co-pilot analitik bagi eksekutif: menganalisis data operasional lintas seluruh fungsi bisnis, mendeteksi pola dan anomali secara real-time, serta menyajikan sinyal peringatan dini beserta dasar pertimbangannya sebelum masalah operasional berkembang menjadi kerugian finansial.

Kemampuan ini diperkaya dengan dokumen internal maupun referensi eksternal yang tervalidasi, sejalan dengan pendekatan yang oleh komunitas riset global dikenal sebagai Human-centered AI. Otoritas keputusan tetap mutlak di tangan manusia.

Haluan Rekadaya Konsultindo  Haluancorp  perusahaan  Proyek  AI 

