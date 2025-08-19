Hadirkan Beragam Promo Spesial, Pegadaian Ajak Masyarakat Raih Merdeka Finansial 

jpnn.com, JAKARTA - Pegadaian menghadirkan serangkaian promo menarik yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat mencapai merdeka finansial dalam rangka merayakan HUT ke-80 RI.

Program diskon spesial kemerdekaan ini hadir sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dengan tujuan MengEMASKan Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Dwi Hadi Atmaka menuturkan beragam promo dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital dan Pegadaian Syariah Digital ini hadir untuk mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai produk unggulan yang dapat menjadi solusi cerdas dalam mengelola keuangan, baik untuk kebutuhan investasi jangka panjang maupun modal produktif.

"Semangat kemerdekaan tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran finansial. Pegadaian hadir dengan beragam promo ini untuk memberikan solusi nyata agar masyarakat bisa mengelola keuangan dengan cerdas, berinvestasi, dan membangun masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Pegadaian menghadirkan beragam kode promo yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan finansial masyarakat, di antaranya EMASMERDEKA berupa diskon buka rekening Tabungan Emas sebesar 1% hingga maksimal Rp 50 ribu, dengan ketentuan saldo pertama Rp 100 ribu pada saat pembukaan.

Kemudian diskon top up Tabungan Emas sebesar 1% hingga maksimal Rp 50 ribu dengan minimal menabung sebesar Rp 10 ribu menggunakan kode promo MERDEKANABUNG.

Baca Juga: SIG Masuk Daftar 100 Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 2025

Masyarakat juga dapat memanfaatkan kode promo MERDEKAGADAI berupa goldback Rp 10 ribu hingga maksimal Rp 500 ribu dengan minimal Gadai Tabungan Emas sebesar Rp 2,5 juta berlaku kelipatan.

Dengan kode promo MERDEKABAYAR, masyarakat juga bisa memanfaatkan diskon Rp 2.500 dengan minimal transaksi Rp 1 juta.