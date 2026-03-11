Hadirkan Haji Geyot, bank bjb Meriahkan Ramadan dengan Hiburan dan Kegiatan Sosial

jpnn.com, BANDUNG - Bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa yang menghadirkan suasana kebersamaan, kehangatan, serta semangat berbagi di tengah masyarakat.

Dalam semangat tersebut, bank bjb kembali menghadirkan berbagai program menarik yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga sarat nilai edukasi dan kebersamaan.

Melalui program bertajuk Berbagi Berkah Ramadan: Ngabuburit Bersama Haji Geyot, bank bjb menghadirkan rangkaian kegiatan hiburan dan sosial untuk memeriahkan waktu menjelang berbuka puasa.

Program ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb untuk terus hadir melalui kegiatan yang membawa manfaat sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

Kegiatan ini secara khusus menyasar masyarakat yang memiliki tradisi kuat menikmati suasana ngabuburit. Melalui konsep yang memadukan hiburan, edukasi, dan kepedulian sosial, program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman Ramadan yang lebih bermakna bagi masyarakat.

Ngabuburit Bersama Haji Geyot menghadirkan kembali ikon yang pernah populer di Bandung pada era 1990-an. Sosok boneka atau patung Haji Geyot dahulu dikenal sebagai simbol hiburan rakyat yang identik dengan suasana menunggu waktu berbuka puasa di berbagai sudut kota.

Kehadiran kembali Haji Geyot diharapkan dapat membangkitkan nostalgia masyarakat yang pernah merasakan kemeriahan ngabuburit pada masa lalu.

Di sisi lain, generasi muda juga dapat mengenal kembali salah satu ikon budaya populer yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bandung. Program ini sekaligus menjadi upaya bank bjb untuk ikut melestarikan unsur budaya lokal yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.