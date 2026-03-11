Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Hadirkan Haji Geyot, bank bjb Meriahkan Ramadan dengan Hiburan dan Kegiatan Sosial

Rabu, 11 Maret 2026 – 15:13 WIB
Hadirkan Haji Geyot, bank bjb Meriahkan Ramadan dengan Hiburan dan Kegiatan Sosial - JPNN.COM
bank bjb menghadirkan program Ngabuburit Bersama Haji Geyot untuk memeriahkan Ramadan sekaligus berbagi dengan masyarakat. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - Bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa yang menghadirkan suasana kebersamaan, kehangatan, serta semangat berbagi di tengah masyarakat.

Dalam semangat tersebut, bank bjb kembali menghadirkan berbagai program menarik yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga sarat nilai edukasi dan kebersamaan.

Melalui program bertajuk Berbagi Berkah Ramadan: Ngabuburit Bersama Haji Geyot, bank bjb menghadirkan rangkaian kegiatan hiburan dan sosial untuk memeriahkan waktu menjelang berbuka puasa.

Baca Juga:

Program ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb untuk terus hadir melalui kegiatan yang membawa manfaat sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

Kegiatan ini secara khusus menyasar masyarakat yang memiliki tradisi kuat menikmati suasana ngabuburit. Melalui konsep yang memadukan hiburan, edukasi, dan kepedulian sosial, program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman Ramadan yang lebih bermakna bagi masyarakat.

Ngabuburit Bersama Haji Geyot menghadirkan kembali ikon yang pernah populer di Bandung pada era 1990-an. Sosok boneka atau patung Haji Geyot dahulu dikenal sebagai simbol hiburan rakyat yang identik dengan suasana menunggu waktu berbuka puasa di berbagai sudut kota.

Baca Juga:

Kehadiran kembali Haji Geyot diharapkan dapat membangkitkan nostalgia masyarakat yang pernah merasakan kemeriahan ngabuburit pada masa lalu.

Di sisi lain, generasi muda juga dapat mengenal kembali salah satu ikon budaya populer yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bandung. Program ini sekaligus menjadi upaya bank bjb untuk ikut melestarikan unsur budaya lokal yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.

bank bjb menghadirkan program Ngabuburit Bersama Haji Geyot untuk memeriahkan Ramadan sekaligus berbagi dengan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   haji geyot  Ramadan  Bank BJB  kegiatan sosial  hiburan 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp