JPNN.com - Ekonomi - Properti

Hadirkan Hunian Berkelas Dunia, LippoLand Dapat Dua Penghargaan Hubexo Asia Awards

Rabu, 20 Agustus 2025 – 12:24 WIB
LippoLand mendapat dua penghargaan Hubexo Asia Awards karena menghadirkan hunian berkelas dunia. Foto dok. LippoLand

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan properti LippoLand mendapat dua penghargaan sekaligus pada ajang Hubexo Asia Awards 2025 di Hotel Raffles Jakarta. Perusahaan ini mampu menghadirkan hunian dan kawasan terpadu berkelas dunia. 

LippoLand dinobatkan sebagai salah satu “Top 10 Developers”, sekaligus meraih “Elite Awards”, penghargaan prestisius yang hanya diberikan kepada pengembang dan arsitek yang berhasil masuk daftar Top 10 sebanyak sepuluh kali atau lebih dalam kurun 20 tahun terakhir.

"Ini tidak hanya bentuk apresiasi, tetapi juga simbol konsistensi kami menghadirkan inovasi dan kualitas, serta prinsip keberlanjutan di setiap pengembangan proyek," kata CEO LippoLand, David Iman Santosa, Rabu (20/8).

Pencapaian ini merupakan refleksi konsistensi strategi perusahaan dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus kemampuannya beradaptasi dengan dinamika industri properti.

Terlebih lagi roses penjurian Hubexo Asia Awards dikenal sangat ketat dan objektif, dengan penilaian tinggi pada -proyek berskala besar yang berorientasi pada inovasi dan prinsip keberlanjutan (sustainability).

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, dukungan manajemen, serta kepercayaan para pemangku kepentingan yang terus mendorong LippoLand untuk terus maju, meningkatkan kinerja, dan memastikan pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.

Sejak berdiri pada pertengahan 1980-an, LippoLand telah mencatatkan jejak penting dalam pembangunan kota mandiri di Indonesia.

Hingga kini, perusahaan telah mengembangkan lima kota mandiri Lippo Village, Lippo Cikarang Cosmopolis, Tanjung Bunga Makassar, Holland Village Manado, dan Park Serpong serta mengembangkan 12 proyek berskala besar, termasuk ikon modern seperti Kemang Village, The St. Moritz, dan Millennium Village.

