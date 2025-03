Hadirkan Inovasi Digital, Tugu Insurance Sabet 2 Penghargaan Digital Brand Awards

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance memboyong dua penghargaan di ajang Infobank - Isentia 14th Digital Brand Awards 2025 yang digelar, Jakarta Pusat, Kamis (20/3).

Dua penghargaan yang diraih Tugu Insurance adalah kategori Asuransi Umum Corporate Brand dengan Aset Premi Bruto 2,5 T ke Atas dan The 2nd Best Overall Asuransi Umum 2025.

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Edi Yoga Prasetyo mengatakan penghargaan ini akan menjadi motiviasi dalam mengembangkan inovasi digital untuk memenuhi kebutuhan masyrakat luas, baik layanan maupun produk asuransi yang ditawarkan Tugu Insurance.

“Penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi kami dalam mendorong keberlanjutan kinerja perseroan, khususnya dalam mengedepankan inovasi teknologi digital untuk penyediaan berbagai produk dan layanan kepada para pelanggan. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian,” kata dia di sela menerima dua penghargaan di di Jaka

Sementara, metodologi yang digunakan dalam riset ini menggunakan delapan tahapan yang berpusat pada channel media sosial dalam melakukan penilaian terhadap corporate brand dan product brand.

Ke delapan tahapan itu, yakni menentukan kategori, meriset brand dan kata kunci, memilih channel media sosial, men-generate data dari media sosial, menentukan sentimen, pengambilan data, menghitung indeks, dan menentukan hasil tiga teratas (top three).

Data yang telah dikategorikan kemudian disimpan dalam Dashboard I-Social Isentia, yang kemudian dianalisis menggunakan algoritma Isentia untuk menghasilkan statistik, tren, indeks, dan laporan visual seperti grafik dan pemetaan dengan representasi warna yang berbeda-beda.

Menurut Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto, riset digital brand dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait strategi branding baru yang perlu dilakukan di era digital.