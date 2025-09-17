Hadirkan Inovasi & Transformasi Kecantikan Terbesar, Cosmobeauté Indonesia Siap Jadi Katalisator Global

jpnn.com, JAKARTA - Pameran tahunan Cosmobeauté Indonesia siap memperkuat reputasinya sebagai ajang industri kecantikan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia.

Memasuki edisi ke-18, Cosmobeauté Indonesia menghadirkan beragam inovasi dan transformasi dengan cakupan sektor yang semakin luas serta peluang bisnis yang lebih menjanjikan.

Tahun ini, untuk pertama kalinya Cosmobeauté Indonesia diselenggarakan di lokasi baru, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, pada 9–11 Oktober 2025.

Melalui perluasan segmen pameran yang lebih beragam, ajang ini membuka akses lebih luas bagi pelaku industri untuk mempertegas posisinya sebagai pusat sinergi bisnis industri kecantikan di tingkat nasional maupun internasional.



“Cosmobeauté Indonesia 2025 lebih dari sekadar pameran bisnis industri kecantikan. Kami hadir sebagai platform visioner yang mempertemukan produk-produk terdepan, gagasan transformatif, dan praktik bisnis berkelanjutan. Ajang ini akan menjadi penggerak inovasi dan kemajuan industri kecantikan di Indonesia dan pasar global,” ujar Portfolio Director Cosmobeauté Indonesia Juanita Soerakoesoemah pada acara Press Conference Cosmobeauté Indonesia 2025 di ICE BSD City (16/9).



Juanita menegaskan bahwa melalui kolaborasi, Cosmobeauté Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan pelaku industri agar tidak sekadar beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk masa depan kecantikan melalui kreativitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

Mengusung konsep ”Inclusive Beauty, Sustainable Future”, Cosmobeauté Indonesia 2025 menghadirkan berbagai inisiatif strategis, antara lain Sustainability Awards sebagai bentuk apresiasi bagi exhibitor dengan inovasi ramah lingkungan, Wellness & Sustain Hub untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan, serta Cosmo Inclusive Class yang menekankan pentingnya inklusivitas dan keterlibatan komunitas.

Melalui program-program ini, Cosmobeauté Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan selaras dengan tanggung jawab terhadap manusia, komunitas, dan lingkungan.



Melalui pendekatan ini, Cosmobeauté Indonesia tidak hanya mendorong bisnis semata, melainkan sebagai katalis perubahan menuju industri kecantikan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada dampak jangka panjang bagi masyarakat maupun lingkungan.

“Kami percaya masa depan industri kecantikan Indonesia akan ditandai oleh inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor. Cosmobeauté Indonesia 2025 menjadi ruang di mana pelaku industri dapat menemukan peluang baru sekaligus membangun ekosistem yang lebih inklusif dan bertanggung jawab,” tambah Juanita.



Dengan nilai pasar mencapai 9,17 miliar dolar AS pada 2024 dan proyeksi pertumbuhan stabil sebesar 4,39 persen per tahun, industri kecantikan Indonesia berada pada fase transformasi signifikan. Momentum ini tidak hanya membuka peluang bagi merek lokal untuk memperkuat daya saing di pasar domestik maupun internasional, tetapi juga menandai pergeseran perilaku konsumen dimana industri bergerak menuju hubungan yang lebih personal dan bermakna antara brand dan konsumen.



Indonesia Beauty Lead, Worldpanel by Numerator Prita Anindya Laksmita mengatakan kecantikan industri Indonesia tengah berevolusi, ditandai dengan pengaruh Gen Z, digitalisasi, dan tren produk premium yang mendorong konsumen lebih terinformasi, ekspresif, serta menuntut nilai lebih. Pertumbuhan kini bukan lagi soal menjangkau lebih banyak orang, melainkan menghadirkan nilai yang lebih besar bagi setiap individu.

"Melalui Indonesia Beauty Kaleidoscope 2025, kami ingin memimpin perubahan ini dengan membuka wawasan baru dan mendorong strategi pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelasnya.



Sebagai pusat sinergi bisnis dan ajang kolaborasi strategis, Cosmobeauté Indonesia 2025 dapat mempertemukan pelaku industri dan profesional terkemuka dari berbagai sektor. Pameran ini memberikan pengalaman transformatif dimana kreativitas, inovasi dan keberlanjutan bersatu untuk menjawab dinamika industri kecantikan yang tengah berevolusi. Cosmobeauté Indonesia 2025 berpotensi menciptakan momentum penting bagi brand kecantikan untuk memperkuat posisi pasar sekaligus memperluas jangkauan hingga kancah internasional.



Sebagai peserta Cosmobeauté Indonesia 2025, CEO PT Immortal Cosmedika Indonesia Iit Mintario menegaskan komitmen perusahaan untuk mendorong brand kecantikan lokal agar makin kompetitif dan siap bersaing di pasar global.