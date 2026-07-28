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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Hadirkan Investasi yang Lebih Terintegrasi, Trimegah Perbarui Aplikasi Trima+

Selasa, 28 Juli 2026 – 18:20 WIB
Hadirkan Investasi yang Lebih Terintegrasi, Trimegah Perbarui Aplikasi Trima+ - JPNN.COM
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Trimegah) meluncurkan pembaruan aplikasi investasi digital Trima+. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Trimegah) meluncurkan pembaruan aplikasi investasi digital Trima+ untuk terus menghadirkan pengalaman investasi yang lebih sederhana, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan investor yang terus berkembang.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi, kebutuhan investor saat ini tidak lagi hanya sebatas kemudahan dalam bertransaksi.

Investor juga membutuhkan akses terhadap berbagai instrumen investasi, real-time market information, serta platform yang mampu mendukung mereka dalam setiap tahap investment journey.

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Melalui Trima+, Trimegah menghadirkan berbagai pengembangan untuk menjawab kebutuhan tersebut sekaligus memberikan pengalaman investasi yang lebih seamless.

"Kebutuhan investor terus berkembang. Melalui Trima+, kami ingin menghadirkan pengalaman investasi yang lebih sederhana, terintegrasi, dan dapat mendukung investor dalam setiap tahap investment journey mereka,” ujar Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Anung Rony Hascaryo.

Sebagai All-in-One Investment Platform, Trima+ memungkinkan investor mengakses saham, reksa dana, dan obligasi dalam satu aplikasi.

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Pembaruan ini juga menghadirkan UI/UX yang lebih modern, In-App Registration yang lebih praktis, serta berbagai penyempurnaan yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan investor dalam berinvestasi.

Salah satu pengembangan utama dalam pembaruan Trima+ adalah hadirnya fitur transaksi obligasi yang memberikan akses kepada investor ritel untuk bertransaksi obligasi korporasi, Surat Berharga Negara (SBN), hingga obligasi pasar sekunder.

Melalui pembaruan Trima+, Trimegah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi layanan digital yang memudahkan masyarakat.

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TAGS   PT Trimegah Sekuritas Indonesia  Trimegah Sekuritas  Trimegah  investasi  investor 
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