Hadirkan Liburan Sekolah Lebih Ceria, Swiss-Belresidences Kalibata Luncurkan SBEC Juniors

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belhotel International, grup manajemen perhotelan global dengan portofolio hotel yang terus berkembang, menghadirkan berbagai inisiatif terbaru yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan keluarga yang lebih seru, menyenangkan, dan berkesan di jaringan hotel dan resortnya di seluruh dunia.

Menjelang liburan sekolah 2026, Swiss-Belhotel International (SBI) memperkenalkan SBEC Juniors, program loyalty untuk anak-anak dan remaja, serta meluncurkan maskot baru, Bella the Swiss Cow, yang hadir bersama Bernie the Swiss Dog untuk menciptakan pengalaman menginap yang lebih seru, hangat, dan menyenangkan bagi anak-anak dan keluarga.

Selain itu, SBI turut menghadirkan kampanye spesial School Holiday untuk keluarga, dengan periode menginap mulai 10 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dengan menggunakan kode promo SCHOOL15, tamu dapat menikmati diskon kamar hingga 20 persen, akses benefit F&B SBEC Juniors, serta berbagai aktivitas keluarga yang dihadirkan di hotel.

Mengenai inisiatif ini, Group Director - Brand, Marketing & Communications Swiss-Belhotel International, Priyanka Kapoor menyampaikan tren perjalanan keluarga terus berkembang secara global, di mana para orang tua kini semakin mencari pengalaman yang bermakna, nyaman, dan menyenangkan untuk seluruh anggota keluarga.

"Di Swiss-Belhotel International, kami percaya bahwa hospitality dapat menciptakan kenangan berharga, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak dan remaja," kata Priyanka Kapoor dalam keterangan resminya, Selasa (9/6).

Kehadiran SBEC Juniors, bersama dengan penawaran untuk keluarga yang semakin beragam serta maskot Bernie dan Bella, mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan Swiss-Belhotel International semakin ramah keluarga dan berfokus pada pengalaman tamu.