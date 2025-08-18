Hadirkan Mukena Berkonsep Boneka, Kallia Label Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Brand fashion muslimah, Kallia Label resmi meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas inovasi produk Laluna Doll Prayer Set yang tercatat sebagai mukena berkonsep boneka pertama di dunia.

Produk inovatif ini menghadirkan pouch mukena berbentuk karakter boneka yang unik dan atraktif, menyasar generasi muda terutama Gen Z yang menginginkan perpaduan antara fungsionalitas, gaya, dan identitas personal dalam produk ibadah.

Sejak pertama kali diluncurkan, Laluna Doll Prayer Set mendapat sambutan luar biasa.

Baca Juga: Kisah Sukses Penjual Mukena dapat Penghargaan di Shopee Super Awards 2023

Pada acara peluncuran, produk ini habis terjual hanya dalam satu menit, dengan jumlah penonton live streaming mencapai lebih dari 1.800 pengguna, rekor tertinggi sepanjang sejarah Kallia Label.

Owner Kallia Label, Julia Rifani dan Rikal Aryayuta Perdana mengatakan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata komitmen Kallia Label untuk terus menghadirkan inovasi dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih personal, modern, namun tetap sarat makna.

"Laluna hadir bukan hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai simbol kreativitas muslimah Indonesia di kancah dunia,” ujar keduanya kompak.

Baca Juga: Rekomendasi Mukena Berkualitas dengan Pilihan Terlengkap dan Harga Terbaik

Penghargaan MURI ini diberikan dalam acara Laluna World Record Celebration, yang sekaligus menjadi momentum perayaan bersama pelanggan setia Kallia Label.

Sejak berdiri pada 2020, Kallia Label telah berkembang pesat dengan berbagai inovasi yang menyasar muslimah modern serta memperluas jangkauan penjualan baik secara online maupun offline di berbagai kota besar Indonesia.