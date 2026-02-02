Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Hadirkan One-Stop Healthcare, Bethsaida Raih Indonesia Brand Champion 2026

Senin, 02 Februari 2026 – 17:51 WIB
Hadirkan One-Stop Healthcare, Bethsaida raih penghargaan Indonesia Brand Champion 2026. Foto dok. Bethsaida

jpnn.com - Bethsaida Healthcare kembali menorehkan prestasi gemilang di awal tahun 2026. Bethsaida mendapatkan penghargaan Indonesia Brand Champion 2026 dari Infobrand. 

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi Bethsaida Healthcare dalam menjaga kekuatan merek dan kualitas layanan yang berkelanjutan, sehingga berhasil meraih kepercayaan tinggi dari masyarakat.

"Ini kami syukuri dan menjadi bentuk kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam perjalanan kami,” ujar Direktur Sales, Marketing & Business Development Bethsaida Healthcare, Iwan A. Setiawan, Senin (2/2).

Dia menyebutkan, sepanjang 2025, Bethsaida Healthcare telah bertransformasi menjadi grup layanan kesehatan terintegrasi. Melalui berbagai unit bisnis seperti Bethsaida Hospital Gading Serpong, Bethsaida Hospital Serang, Bethsaida Clinic, hingga Seraphim Medical Center.

"Kami menghadirkan solusi kesehatan satu pintu atau one-stop healthcare solution," katanya.

Beberapa keunggulan layanan yang ditonjolkan tidak hanya fokus pada penyembuhan (kuratif), tetapi juga pada pencegahan (preventif), kebugaran (wellness), dan rehabilitatif. Center of Excellence dengan penguatan pusat keunggulan pada bidang jantung dan pembuluh darah (Heart & Vascular), pencernaan (Digestive), ibu dan anak (Women & Children), trauma dan ortopedi, serta urologi.

"Kami juga melakukan pendekatan layanan yang memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pasien di setiap titik layanan," ungkapnya.

Menatap masa depan, Bethsaida Healthcare berkomitmen untuk terus melakukan ekspansi bisnis guna menjawab kebutuhan masyarakat yang makin beragam. Transformasi perusahaan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu Inovasi, Kolaborasi, dan Pengembangan.

