Hadirkan Pendidikan Modern, Edu Global School Bandung Terima Penghargaan

jpnn.com, BANDUNG - Edu Global School Bandung mendapat penghargaan dan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) atas komitmennya menghadirkan pendidikan modern dan berstandar global.

Penghargaan itu disampaikan langsung oleh Staf Ahli, Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si., saat kunjungan ke Kampus SMP-SMA Edu Global Bandung, Jalan Gatot Subroto No. 38, beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya, Dr. Hasan Chabibie didampingi Staf Khusus, Oki Earlivan Sampurno, M.Sn., M.B.A., M.Sc., Ph.D(c). Kegiatan meliputi school tour dan wawancara media, sekaligus penyerahan apresiasi resmi kepada pihak sekolah.

"Kami melihat langsung fasilitas yang luar biasa. Insyallah ini salah satu wujud lembaga pendidikan modern yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik,” ujar Dr. Hasan.

Menurutnya, penghargaan diberikan karena sejumlah keunggulan Edu Global School. Di antaranya pembatasan jumlah siswa maksimal 20 orang per kelas, penerimaan siswa penyandang disabilitas, hingga fasilitas ibadah yang nyaman bagi peserta didik.

Selain itu, Edu Global School mengintegrasikan kurikulum nasional dengan Cambridge. Pendekatan ini memungkinkan siswa menguasai standar akademik nasional, lulus ujian Cambridge, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik sejak dini.

“Anak-anak Indonesia tidak kalah kualitasnya dibanding negara lain. Edu Global, sesuai namanya, diharapkan mampu mencetak lulusan berstandar global dan membanggakan hingga tingkat nasional, bahkan internasional,” kata Dr. Hasan.

Menutup kegiatan, dia menegaskan harapannya agar Edu Global Bandung terus menjadi pionir sekolah berstandar global di Kota Bandung.