Hadirkan Pola Belanja Interaktif, Lemomo Dorong Pengguna Lebih Aktif

jpnn.com, JAKARTA - Platform Lemomo memperkenalkan pendekatan baru dalam industri e-commerce Indonesia dengan menghadirkan pengalaman belanja yang lebih interaktif.

Selama ini, pola belanja digital cenderung satu arah: pengguna memilih barang, membayar, dan menunggu pesanan.

Lemomo mengubah pola tersebut dengan mengajak pengguna terlibat lebih jauh dalam proses belanja dan eksplorasi digital.

Inovasi utama yang ditawarkan adalah konsep blind box, yang berisi hadiah bernilai nyata seperti emas, produk kecantikan, hingga iPhone 17. Sensasi membuka kotak dan kejutan yang muncul di dalamnya menjadi daya tarik utama.

“Blind box di Lemomo bukan sekadar permainan keberuntungan, tetapi bentuk pengalaman digital yang adil dan transparan,” ujar Head of Brand Lemomo, Olivia Krisellia Ikhwan.

Dia menegaskan bahwa setiap pengguna memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan hadiah bernilai.

Lemomo juga menjawab kebutuhan pengguna melalui fitur titip jual instan, yang memungkinkan barang yang tidak diperlukan dijual kembali dan laku dalam 24 jam. Fitur ini memberi nilai tambah ekonomi bagi pengguna.

“Kami ingin memastikan setiap interaksi memiliki nilai nyata. Tidak ada yang terbuang percuma,” kata Head of Marketing Lemomo, Theresalonica Susanto.