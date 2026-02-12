Hadirkan Program Literasi Asuransi, Jasindo Ajak Mahasiswa Perbanas Paham Pengelolaan Risiko

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi Jasindo berkolaborasi dengan Perbanas Institute menghadirkan program literasi asuransi dan manajemen risiko, yang menyasar kalangan mahasiswa untuk memperluas pemahaman generasi muda mengenai pentingnya proteksi dan perencanaan risiko.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, mengatakan inisiatif ini berangkat dari realitas bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan manfaat asuransi masih belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan akses layanan keuangan.

“Generasi muda saat ini adalah calon pemimpin di masa depan yang perlu memahami manfaat proteksi risiko di segala lini kehidupan. Hal ini mendorong kami untuk mengambil peran lebih aktif dalam menghadirkan edukasi yang relevan, aplikatif, mudah dipahami oleh generasi muda,” ujar Brellian.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan seperti Perbanas Institute, menjadi fondasi penting dalam membangun literasi yang berdampak jangka panjang.

Menurut Brellian, membentuk kesadaran risiko bukanlah pekerjaan satu pihak, melainkan perjalanan bersama yang membutuhkan peran aktif dunia usaha, regulator dan institusi pendidikan.

“Ini bukan sekadar kegiatan literasi, namun juga investasi jangka panjang untuk membentuk pola pikir yang lebih matang dalam menyikapi risiko kehidupan,” jelasnya.

Brellian menjelaskan, pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam merencanakan masa depan di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat, mobilitas yang semakin tinggi, tuntutan produktivitas, serta ketidakpastian yang semakin kompleks.

Asuransi Jasindo meyakini bahwa investasi terbesar sebuah bangsa terletak pada kualitas manusianya.