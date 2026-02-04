Hadirkan Ruang Berbagi untuk Masyarakat Aceh, Rakernas PNM 2026 Kumpulkan Donasi Rp1 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan makna lain dari kebersamaan melalui rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026.

Dalam kegiatan tersebut, PNM menyatukan langkah untuk berbagi, menyalurkan kepedulian bagi masyarakat Aceh menjelang bulan suci Ramadan.

Semangat berbagi ini sejatinya telah tumbuh jauh sebelum Rakernas digelar.

Dalam rangkaian Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang mendahului Rakernas, insan PNM secara gotong royong menggalang dana bantuan.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, terkumpul donasi sebesar Rp1 miliar sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat Sumatera yang tengah berproses menuju pemulihan.

Kepedulian itu kemudian berlanjut dalam suasana yang lebih hangat saat penutupan Rakernas.

Melalui konsep sederhana namun sarat makna, setiap paket makanan peserta selama rangkaian acara dikonversikan menjadi satu paket makanan dan takjil.

Dari total 1.100 paket, PNM kembali merangkai harapan berupa 1.100 paket makanan dan takjil yang akan dibagikan kepada masyarakat Aceh saat Ramadan.