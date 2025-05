Hadirkan Sohail Quraeshi, ISNU Dukung Iklim Investasi dan Diplomasi Global Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyelenggarakan ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs, sebuah diskusi strategis yang mengupas isu-isu global dari perspektif Indonesia dan Asia.

Forum ini digelar pada Kamis, 15 Mei 2025, pukul 12.00–14.00 WIB, bertempat di Lantai 5 Gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Dengan tema: “Revisiting Gus Dur’s Notion on the Jakarta–Beijing–New Delhi Axis from the Memory of His International Advisor”, forum ini membahas kembali warisan gagasan geopolitik Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menggagas poros kekuatan baru Asia berbasis kerja sama strategis antara Jakarta, Beijing, dan New Delhi.

Forum ini mempertemukan para cendekiawan, pemikir kebijakan luar negeri, hingga pelaku usaha lintas negara dalam panggung diskusi terbuka lintas sektor.

Narasumber utama yang hadir, antara lain, KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sohail Sattar Quraeshi, Chairman of Mitra Global dan Binwan Group, serta mantan penasihat internasional Gus Dur, Hery Haryanto Azumi, Ketua PP ISNU, DR Paulus Agung Wijayanto, Lucia Liaw (pengusaha).

Ketum PBNU Gus Yahya menyambut baik kedatangan para investor luar negeri. Salah satunya ialah Sohail Quraeshi yang selanjutnya akan menghadap ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sangat senang dengan kehadiran beliau. PBNU juga berharap ada kerjasama yang dapat membawa dampak baik bagi masyarakat dan negara," terangnya.

Poros Jakarta–Beijing–New Delhi, dalam pandangan Gus Dur, adalah sebuah strategi peradaban yang mengedepankan solidaritas global Selatan, keadilan, dan tatanan dunia multipolar.