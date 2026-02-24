Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Hadirkan Suasana Berbeda di SPBU, Pertamina Patra Niaga Berbagi Takjil Gratis

Selasa, 24 Februari 2026 – 18:11 WIB
Hadirkan Suasana Berbeda di SPBU, Pertamina Patra Niaga Berbagi Takjil Gratis
Pertamina Patra Niaga menghadirkan suasana berbeda di sejumlah SPBU dengan berbagi takjil gratis kepada masyarakat serta menghadirkan operator SPBU yang mengenakan baju koko selama periode Ramadan. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan suasana berbeda di sejumlah SPBU dengan menghadirkan aktivasi berbagi takjil gratis kepada masyarakat, serta menghadirkan operator SPBU yang mengenakan baju koko selama periode Ramadan.

Program ini merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian Pertamina Patra Niaga kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, khususnya pelanggan setia SPBU termasuk para pengemudi ojek online (ojol), pengemudi angkutan umum, hingga masyarakat yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menyampaikan momentum Ramadan menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan perusahaan dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan berbagi takjil serta nuansa Ramadan di SPBU dengan operator yang mengenakan baju koko, kami ingin menghadirkan suasana yang lebih hangat dan humanis. SPBU bukan hanya tempat mengisi energi kendaraan, tetapi juga menjadi tempat singgah yang nyaman bagi masyarakat, termasuk rekan-rekan pengemudi ojek online yang tetap bekerja melayani pelanggan hingga waktu berbuka,” ujar Roberth.

Pembagian takjil dilakukan menjelang waktu berbuka puasa di sejumlah SPBU pada titik-titik strategis dengan mobilitas tinggi.

Masyarakat yang melakukan pengisian BBM maupun yang sekadar melintas dipersilakan untuk singgah dan menikmati takjil yang telah disediakan.

Selain itu, penggunaan baju koko oleh operator SPBU menjadi simbol semangat Ramadan yang tetap profesional namun sarat nilai kebersamaan.

Meski tampil dengan nuansa religi, pelayanan kepada masyarakat tetap mengedepankan standar operasional, keselamatan, serta kenyamanan pelanggan.

Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu singgah di SPBU, menikmati layanan yang prima sekaligus merasakan hangatnya semangat berbagi.

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  Pertamina  takjil gratis  berbagi takjil gratis  SPBU 
