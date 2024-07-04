JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hadirkan Teknologi Skin Tightening Korea, Ace Dermatology Bawa XERF ke Indonesia

Senin, 18 Mei 2026 – 03:18 WIB
XERF by Cynosure Lutronic hadir di Ace Dermatology sebagai hasil kolaborasi strategis bersama idsMED Indonesia. Foto dok Ace Dermatology

jpnn.com, JAKARTA - XERF by Cynosure Lutronic hadir di Ace Dermatology sebagai hasil kolaborasi strategis bersama idsMED Indonesia.

Teknologi terbaru ini tengah menjadi tren global sebagai treatment skin tightening dengan pengalaman treatment yang lebih nyaman.

Popularitas XERF juga semakin meningkat setelah aktris Korea Selatan, Park Shin Hye, dipercaya sebagai Global Brand Ambassador XERF, sekaligus dikenal menjadikan treatment ini sebagai bagian dari perawatan kulitnya.

Kehadiran teknologi ini semakin memperkuat posisi Ace Dermatology sebagai destinasi estetika utama untuk solusi pengencangan kulit non-invasif premium.

XERF ini menjadi yang pertama di dunia dalam memanfaatkan teknologi dual frequency sekaligus, yakni 6.89 Mhz dan 2 MHz.

Dengan kombinasi tersebut, XERF mampu menghantarkan energi panas secara presisi hingga ke lapisan dermis terdalam.

Inovasi ini bekerja secara efektif untuk mengencangkan serat kolagen pada kulit, serta merangsang produksi kolagen baru yang berperan aktif dalam mengencangkan struktur kulit secara menyeluruh.

Keunggulan lain yang menjadikan XERF sebagai pilihan favorite para selebriti seperti Park Shin-Hye adalah sistem Wave Fit™ Pulse Technology, sebuah sistem yang memecah energi menjadi beberapa gelombang terkontrol, sehingga menghindari lonjakan panas berlebih dan memastikan penghantaran energi tetap stabil.

