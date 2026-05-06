Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Hadirkan Teknologi yang Mudah Diakses UKM, Ruijie Luncurkan Cybrey

Rabu, 06 Mei 2026 – 22:08 WIB
Hadirkan Teknologi yang Mudah Diakses UKM, Ruijie Luncurkan Cybrey - JPNN.COM
Usaha Kecil Menengah (UKM). Ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ruijie meluncurkan Cybrey, yang siap mendobrak paradigma enterprise networking.

Peluncuran ini menandai komitmen Ruijie menghadirkan teknologi kelas enterprise yang kini lebih mudah diakses oleh Usaha Kecil Menengah (UKM), tanpa kehilangan kekuatan dan standar global.

Bobby Wen, Indonesia Country Manager Ruijie mengatakan banyak pelanggan membutuhkan fitur jaringan enterprise dengan standar tinggi, namun sistem operasional yang ada seringkali terlalu rumit dan membebani tim IT.

Baca Juga:

Dengan pendekatan ini, Cybrey menargetkan pelanggan Usaha Kecil Menengah yang menginginkan teknologi kelas enterprise, namun tetap mudah dioperasikan tanpa kompleksitas berlebihan.

Cybrey bukan hanya firewall, melainkan ekosistem lengkap. Dari access point, switch, hingga router, Cybrey menghadirkan solusi end-to-end yang memastikan UKM dapat mengoperasikan jaringan dengan standar enterprise tanpa harus bergantung pada sistem yang rumit.

Peluncuran ini menjadi simbol komitmen Ruijie untuk mendekatkan Cybrey kepada pasar Usaha Kecil Menengah secara nasional, sekaligus memperkuat ekosistem teknologi lokal.

Baca Juga:

Selain di Jakarta, kegiatan serupa akan dilakukan di beberapa kota seperti Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang.

Kolaborasi dengan Wahana Piranti Teknologi sebagai Value Added Distributor ini menegaskan bahwa Cybrey bukan sekadar produk, melainkan solusi eksklusif dengan dukungan mitra strategis.

Cybrey lahir dari tuntutan nyata pasar akan kebutuhan jaringan enterprise yang memudahkan, bukan menyulitkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruijie  UKM  enterprise  Usaha Kecil Menengah 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp