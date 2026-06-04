Haico Hingga Maxime Bouttier Bintangi Serial Bercinta dengan Maut, Begini Sinopsisnya

Kamis, 04 Juni 2026 – 04:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Haico Van der Veken kembali menunjukkan kemampuan aktingnya melalui serial terbaru berjudul Bercinta Dengan Maut.

Dalam serial tersebut, Haico mendapat tantangan memerankan dua karakter sekaligus, yakni Raya dan Anna, yang diceritakan sebagai saudara kembar identik yang terpisah sejak kecil.

Haico beradu akting dengan Maxime Bouttier yang memerankan Ardana, seorang pria yang menjadi suami Anna dan berasal dari keluarga politisi berpengaruh.

Bercinta Dengan Maut mengisahkan perjalanan Raya, seorang penari kelab malam, yang tanpa sengaja kembali bertemu dengan saudara kembarnya, Anna, setelah bertahun-tahun terpisah.

Namun, kebahagiaan pertemuan tersebut tidak berlangsung lama. Anna tewas secara misterius tak lama setelah bertemu kembali dengan Raya.

Kematian sang saudara membuat Raya bertekad mengungkap dalang di balik peristiwa tersebut.

Demi mencari kebenaran, Raya nekat mengambil alih identitas Anna dan menyusup ke kehidupan keluarga Ardana yang memiliki pengaruh besar di dunia politik.

Penyamaran tersebut membawa Raya pada berbagai rahasia dan konflik yang mengancam keselamatannya saat berusaha membongkar misteri kematian sang kembaran.