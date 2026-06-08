Haid Tidak Lancar, 3 Herbal Ini Solusi Ajaibnya

Senin, 08 Juni 2026 – 09:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - HAID yang tidak lancar bisa membuat beberapa wanita merasa khawatir ada yang tidak beres dengan kesehatan mereka.

Haid yang tidak lancar bisa terjadi karena pengaruh penggunaan obat-obatan tertentu, terlalu banyak olahraga, hingga stres.

Beberapa kondisi ini bisa mengubah hormon estrogen dan progesteron sehingga jadwal menstruasi terpengaruh.

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Berikut ini beberapa bahan alami yang bisa membantu mengatasi haid yang tidak lancar, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan salah satu herbal yang sering digunakan dalam mengatasi berbagai penyakit, termasuk pelancar haid.

Untuk melancarkan siklus haid, jahe bisa dikonsumsi secara mentah atau diambil ekstraknya.

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Menurut laporan yang dipublikasikan pada Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, dosis ekstrak jahe yang tepat untuk membuat ramuan obat alami pelancar haid adalah 2,5-3 ml.

Selain sebagai obat pelancar haid alami, ramuan jahe juga bisa meredakan rasa nyeri atau kram perut saat menstruasi yang dikenal sebagai gejala premenstrual syndrome (PMS).