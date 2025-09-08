Haier Hadir di Panggung Sepak Bola Dunia Bersama Liverpool dan PSG

jpnn.com - Haier, merek alat elektronik dengan volume penjualan ritel terbesar di dunia, resmi menjalin kemitraan global jangka panjang bersama Liverpool dan Paris Saint-Germain (PSG).

Kolaborasi ini mempertemukan dua klub sepak bola dengan basis penggemar besar di dunia dengan sebuah brand elektronik yang dikenal karena inovasi berbasis kebutuhan pengguna.

Pengumuman tersebut dilakukan dalam ajang IFA Berlin, di mana perwakilan Haier serta eksekutif kedua klub menghadiri peluncuran strategi baru sekaligus memperkenalkan kemitraan ini kepada publik.

Baca Juga: Haier dan Electronic City Indonesia Menjalin Kemitraan Strategis

“Melalui kemitraan dengan Liverpool FC dan PSG, kami memperkuat strategi sports marketing Haier. Keduanya adalah klub elite dengan mental juara dan semangat inovasi yang sejalan dengan prinsip kami,” ujar Haishan Liang, Vice Chairman, Board of Directors & President, Haier Group.

Lewat kerja sama tersebut, logo Haier akan hadir di stadion, kanal digital, hingga ritel. Haier juga menyiapkan berbagai pengalaman eksklusif bagi fan, serta menjajaki kolaborasi produk smart home yang menghadirkan atmosfer sepak bola ke dalam kehidupan sehari-hari.

"Haier adalah brand global yang ambisius dan penuh inovasi. Kolaborasi ini mempertemukan reputasi global Haier dengan basis penggemar global LFC," ucap Ben Latty selaku Chief Commercial Officer Liverpool FC.

"Bergabungnya Haier semakin mempererat koneksi PSG dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, baik yang hadir di stadion maupun yang mendukung dari rumah," sambung Chief Revenue Officer PSG, Richard Heaselgrave.

Sebelumnya, Haier juga telah memperluas kehadirannya di dunia sepak bola dengan bermitra bersama La Liga Spanyol, Liga Portugal, serta Federasi Sepak Bola Maroko.