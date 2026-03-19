Haier Pamer Inovasi AI Vision dan Robotika di AWE 2026

Kamis, 19 Maret 2026 – 15:27 WIB
Haier Pamer Inovasi AI Vision dan Robotika di AWE 2026 - JPNN.COM
Robotika : Inovasi terbaru dari Haier di AWE 2026. Foto: haier

jpnn.com, JAKARTA - Haier tampil mencuri perhatian di ajang Appliance & Consumer Electronics Expo 2026 (AWE 2026) yang digelar di Shanghai, China.

Haier memperkenalkan dua terobosan yang menegaskan arah masa depan smart home: pengembangan AI Vision 2.0 dan kehadiran robot rumah tangga.

Langkah tersebut sejalan dengan posisi Haier yang kian kokoh di pasar global.

Data terbaru Euromonitor International menempatkan Haier sebagai pemimpin dunia untuk peralatan rumah tangga besar selama 17 tahun berturut-turut, sekaligus meraih posisi teratas dalam kategori smart home.

Sorotan utama datang dari AI Vision 2.0, teknologi visual berbasis kecerdasan buatan yang membuat perangkat rumah tangga semakin “paham” penggunanya.

Teknologi itu mampu mengenali objek dengan lebih luas dan akurat, serta merespons kebutuhan secara real time.

Dalam implementasinya, kulkas kini bisa mengidentifikasi bahan makanan hingga ke area freezer, sementara mesin cuci dapat menyesuaikan program pencucian hanya dari perintah suara sederhana.

Tak berhenti di situ, Haier juga menghadirkan tiga jenis robot rumah tangga: robot pembersih, robot pendamping keluarga, dan robot asisten pekerjaan rumah.

Haier tampil mencuri perhatian di ajang Appliance & Consumer Electronics Expo 2026 (AWE 2026) yang digelar di Shanghai, China.

TAGS   Haier  inovasi Haier  Smart Home  Alat Rumah Tangga 
