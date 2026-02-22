Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Haikal Hasan Dinobatkan sebagai Best Leader of Change 2026

Minggu, 22 Februari 2026 – 04:45 WIB
Haikal Hasan Dinobatkan sebagai Best Leader of Change 2026 - JPNN.COM
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan menerima penghargaan Best Leader of Change in Public Service Transformation 2026 dan Excellence in Public Service Transformation of The Year 2026 bagi BPJPH dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year 2026 (ITAY). Foto: BPJPH

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan meraih penghargaan Best Leader of Change in Public Service Transformation 2026, atas kepemimpinannya dalam mempercepat transformasi layanan sertifikasi halal nasional.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year (ITAY) 2026 di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Jumat (20/2).

Dalam ajang yang sama, BPJPH juga meraih penghargaan Excellence in Public Service Transformation of The Year 2026 kategori lembaga.

Baca Juga:

Pengakuan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen institusi dalam membenahi sistem layanan publik berbasis transformasi dan digitalisasi.

Menanggapi capaian tersebut, Ahmad Haikal Hasan—yang akrab disapa Babe Haikal—menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPJPH bersama para pemangku kepentingan halal di berbagai daerah.

“Transformasi yang kami lakukan adalah amanah undang-undang untuk melindungi masyarakat konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan, hingga saat ini hampir 12 juta produk telah mengantongi sertifikat halal.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa arah transformasi yang dijalankan BPJPH berada pada jalur yang tepat.

Haikal Hasan raih penghargaan atas transformasi layanan sertifikasi halal nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Haikal Hasan  Best Leader of Change 2026  Penghargaan  BPJPH 
BERITA HAIKAL HASAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp