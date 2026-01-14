Haiko Va Der Veken Ungkap Persiapan Adegan Dewasa dengan Maxime Bouttier

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Haico Van der Veken bakal beradu akting dengan Maxime Bouttier dalam serial Bercinta dengan Maut.

Namun, dalam serial tersebut, mereka akan melakoni adegan intim atau dewasa.

Meskipun begitu, Haico Van Der Veken memastikan bahwa mereka melakukan serangkaian persiapan khusus agar adegan dewasa yang dilakukan nantinya bisa berjalan dengan aman dan nyaman.

Salah satu tahapan penting yang mereka lakukan adalah boundaries check atau pengecekan batasan.

"Kami bisa tahu dari satu sama lain kami tuh kenyamanan kami tuh di mana, apa yang boleh, apa yang enggak," ujar Haico Van Der Heken di kawasan Gondangdia Jakarta Pusat, Selasa (13/1).

Melalui proses itu, para aktor dapat secara terbuka menyampaikan bagian-bagian tubuh atau tindakan apa yang membuat mereka merasa nyaman dan tidak.

"Buat aku ini enggak bisa nih, bagian ini," kata Haico seraya mencontohkan.

Tak hanya melakukan diskusi antar-pemain, dia mengatakan bahwa mereka juga didampingi oleh seorang Intimacy Coordinator.