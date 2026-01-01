Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hair Pertama di 2026, Jakarta Diguyur Hujan

Kamis, 01 Januari 2026 – 08:56 WIB
Hair Pertama di 2026, Jakarta Diguyur Hujan - JPNN.COM
Warga menggunakan payung saat hujan. Ilustrasi. Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan ringan pada Kamis siang hingga malam hari.

Jakarta Barat akan diguyur hujan ringan sekitar pukul 07.00 WIB, lalu berawan tebal sekitar pukul 10.00 WIB.

Siang harinya, wilayah ini diprakirakan kembali dilanda hujan ringan hingga malam hari. Suhu rata-rata Jakarta Barat hari ini 25 derajat Celcius.

Jakarta Pusat juga diprediksi hujan ringan sekitar pukul 07.00 WIB, kemudian berawan tebal sekitar pukul 10.00 WIB hingga siang hari.

Pada sore hari, wilayah ini akan diguyur hujan ringan dan kembali berawan tebal pada malam hari. Suhu rata-rata Jakarta Pusat hari ini 25 derajat Celcius.

Jakarta Selatan pun akan dilanda hujan ringan sekitar pukul 07.00 WIB, lalu berawan tebal sekitar pukul 10.00 WIB.

Siangnya, wilayah ini diprakirakan kembali dilanda hujan ringan hingga malam hari. Suhu rata-rata Jakarta Selatan hari ini 25 derajat Celcius.

Jakarta Timur juga akan diguyur hujan ringan sekitar pukul 07.00 WIB, kemudian diselimuti awan tebal sekitar pukul 10.00 WIB.

TAGS   Jakarta  Hujan  Hujan Lebat  BMKG  Jakarta Selatan  Kepulauan Seribu 
