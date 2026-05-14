Hajar Crystal Palace, Man City Jaga Peluang Juara Liga Inggris

Kamis, 14 Mei 2026 – 07:01 WIB
Trofi Liga Inggris. Foto: (Premier League)

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City menang 3-0 atas Crystal Palace pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Etihad, Manchester, Kamis ini hari WIB.

Gol Manchester City pada laga ini diciptakan Antoine Semenyo (32'), Omar Marmoush (40') dan Savinho (84’), demikian dikutip dari laman Liga Inggris.

Kemenangan itu membuat The Cityzens menjaga peluang menjuarai Liga Inggris 2025/2026

Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal di klasemen sementara Liga Inggris menjadi hanya dua poin. 

Kini, Man City menempati posisi kedua dengan 77 poin dan selisih gol +43. Arsenal yang berada di puncak dengan 79 poin dan selisih gol +42.

Sama-sama masih menyisakan dua pertandingan pamungkas, Arsenal maupun Man City masih berkesempatan merebut trofi kampiun liga.

Adapun Crystal Palace tertahan di posisi ke-16 klasemen dengan koleksi 44 poin. Mereka sudah dipastikan bertahan di Liga Inggris musim depan.

Man City tampil dominan pada laga ini. Penguasaan bola anak-anak asuh pelatih Josep Guardiola mencapai 72,3 persen sepanjang laga, dengan 15 percobaan tembakan.

