Hajar Liverpool, Aston Villa Amankan Tiket Liga Champions

Sabtu, 16 Mei 2026 – 07:20 WIB
Trofi Liga Inggris. Foto: (Premier League)

jpnn.com - JAKARTA - Aston Villa menghajar Liverpool 4-2 pada pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Villa Park, Birmingham, Jumat waktu setempat.

Kemenangan itu membuat Aston Villa naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 62 poin dari 37 pertandingan, dan memastikan tiket ke Liga Champions musim depan.

Kekalahan membuat Liverpool turun ke posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 59 poin dari 37 pertandingan, unggul empat angka dari Bournemouth di peringkat enam.

Pada laga itu, Aston Villa menang berkat gol Morgan Rogers, Ollie Watkins (2) dan John McGinn. Liverpool sempat membalas melalui Virgil van Dijk (2), demikian catatan Premier League.

Liverpool sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih  dahulu.

Mereka sempat membobol gawang melalui Cody Gakpo, tetapi tidak disahkan wasit karena offside.

Selanjutnya, giliran Dominik Szoboszlai menciptakan peluang dengan tendangan jarak jauh.

Akan tetapi, bola dapat diselamatkan kiper Villa Emiliano Martinez.

Aston Villa menghajar Liverpool dengan skor 4-2 pada lanjutan Liga Inggirs. Aston Villa amankan satu tiket Liga Champions musim depan.

Aston Villa vs Liverpool  Liga Inggris  Liga Champions  Aston Villa  Liverpool  Unai Emery 
