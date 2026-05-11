Hajar Real Madrid, Barcelona Juara Liga Spanyol

Senin, 11 Mei 2026 – 07:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menjadi juara Liga Spanyol 2025/2026. Kepastian juara itu terjadi setelah Barca menghajar seteru abadi mereka, Real Madrid, dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-35 di Spotify Camp Nou pada Senin.

Barcelona kini mengoleksi 91 poin dari 35 pertandingan. Dengan tiga laga tersisa, Real Madrid tak akan bisa menyamai perolehan poin tim asuhan Hansi Flick tersebut, demikian laman LaLiga.

Pada laga itu, gol Marcus Rashford dan Ferran Torres membuat Blaugrana mengunci gelar liga lebih awal, karena jumlah poin yang sudah tidak mungkin lagi dikejar Real Madrid.

Adapun Madrid tampil agresif sejak awal pertandingan.

Vinicius Junior memperoleh peluang pada menit ke-2.

Namun, Joan Garcia sigap mementahkan peluang itu.

Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat Marcus Rashford.

Penyerang asal Inggris itu mencetak gol melalui tendangan bebas melengkung yang mengarah ke sudut kiri atas gawang.