Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Haji Bolot Dikabarkan Meninggal Dunia, Rico Ceper: Saya Bantah, tuh

Rabu, 17 Juni 2026 – 03:08 WIB
Haji Bolot Dikabarkan Meninggal Dunia, Rico Ceper: Saya Bantah, tuh - JPNN.COM
Rico Ceper. Foto Instagram rico_cepero

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Rico Ceper turut bereaksi soal kabar hoaks yang sempet beredar di media sosial mengenai meninggalnya Haji Bolot.

Dia mengaku terkejut saat kali pertama mendapati kabar bahwa Haji Bolot meninggal dunia.

Pasalnya saat itu, Rico Ceper baru saja berkunjung ke rumah Haji Bolot dan betemu anak serta menantu sang pelawak untuk menanyakan kondisi terkini.

Baca Juga:

"Kalau enggak salah beredarnya malam Jumat. Saya di rumahnya Pak Haji Bolot, habis Maghrib sampai, sampai jam 8 saya ketemu ada anaknya sama menantunya, ngobrol panjang lebar," ujar Rico Ceper di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Tak lama setelah dirinya pulang dari rumah Haji Bolot, dia mendapat kabar di sebuah grup WhatsApp bahwa pelawak senior itu meninggal dunia.

Namun, merasa informasi itu tidak benar, dia lantas membantah kabar tersebut.

Baca Juga:

"Saya bantah tuh. Termasuk ada di grupnya Selebritis FC. Ini kan Selebritis juga ada, sempet beredar karena seniman besar. 'Hei teman-teman, maaf ini enggak ada, yang saya tahu masih sakit, doain saja kali'," ucap Rico Ceper.

Akan tetapi, dia memutuskan untuk kembali ke rumag Haji Bolot keesokan paginya guna memastikan langsung.

Selebritas Rico Ceper ikut angkat bicara soal kabar hoaks yang sempet beredar di media sosial mengenai meninggalnya Haji Bolot.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   haji Bolot  Haji Bolot sakit  Kondisi Haji Bolot  Rico Ceper 
BERITA HAJI BOLOT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp