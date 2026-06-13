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Haji Bolot Dirawat di Rumah Sakit, Rano Karno Hingga Malih Datang Menjenguk

Sabtu, 13 Juni 2026 – 20:20 WIB
Haji Bolot Dirawat di Rumah Sakit, Rano Karno Hingga Malih Datang Menjenguk - JPNN.COM
Haji Bolot. Foto: Instagram/Haji Bolot

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno hingga teman sesama pelawak menjenguk Haji Bolot yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Hal tersebut diungkapkan oleh asisten Haji Bolot, Wahyu Ramadhan kepada awak media.

Saat ini, Haji Bolot menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, akibat serangan jantung.

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Sejumlah pelawak kenamaan Tanah Air pun telah datang untuk menjenguk dan melihat kondisi pria berusia 84 tahun tersebut.

"Kalau untuk pelawak, banyak ya, ada pak Haji Malih, Pak Jarwo Kwat, Bang Bopak, Bang Narji," kata Wahyu Ramadhan, Sabtu (13/6).

Bukan cuma pelawak yang datang, Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa sejumlah pejabat publik juga menjenguk Haji Bolot.

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"Kalau tokoh-tokoh, ada pak Wagub DKI, Haji Rano Karno, ada pak Wakil Walikota Tangerang Selatan Bapak H. Pilar Saga Ichsan, ada ketua dewan pembina PSI Banten bang H. Ian Pribadi," bebernya.

Sementara itu mengenai kondisi Haji Bolot sendiri, Wahyu Ramadhan menyebut bahwa pelawak Betawi itu sudah membaik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno hingga teman sesama pelawak menjenguk Haji Bolot yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

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TAGS   haji Bolot  Haji Bolot sakit  Rano Karno  Kondisi Haji Bolot 
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