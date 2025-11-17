Close Banner Apps JPNN.com
Haji Faisal Bicara Kondisi Terkini Hubungan Fuji dan Verrell Bramasta

Senin, 17 November 2025 – 05:55 WIB
Haji Faisal Bicara Kondisi Terkini Hubungan Fuji dan Verrell Bramasta
Fuji dan Verrell Bramasta. Foto: Instagram/bramastavrl

jpnn.com, JAKARTA - Haji Faisal akhirnya bicara mengenai hubungan terkini anaknya, Fuji dengan Verrell Bramasta.

Dia mengatakan bahwa kedekatan sejoli tersebut hanya sebagai teman.

"Sekadar berteman," kata Haji Faisal dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

Pengusaha tekstil itu mengaku selalu bertanya kepada Fuji terkait teman dekatnya.

Menurut Haji Faisal, Fuji menyatakan belum memiliki pacar atau kekasih.

"Belum ada yang fokus (pacaran) sejauh ini," jelas pria asal Payakumbuh itu.

Istri Haji Faisal, Dewi Zuhriati juga menyatakan hal senada.

Dia sebagai ibu menyerahkan kepada Fuji untuk memilih pasangan kelak.

Haji Faisal akhirnya bicara mengenai hubungan terkini anaknya, Fuji dengan Verrell Bramasta. Dia mengatakan bahwa kedekatan sejoli tersebut...

