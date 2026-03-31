Haji Faisal Minta Netizen Berhenti Menjodoh-jodohkan Fuji

Selasa, 31 Maret 2026 – 16:16 WIB
Fuji dan Haji Faisal. Foto: Instagram/opah_faisal

jpnn.com, JAKARTA - Haji Faisal meminta netizen berhenti menjodoh-jodohkan putrinya, Fuji dengan Reza Arap.

Dia merasa cukup risi dengan perjodohan yang dilakukan netizen di media sosial.

"Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan," kata Haji Faisal dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Adapun netizen menjodoh-jodohkan setelah Fuji tanpil dan berjumpa Reza Arap dalam program Marapthon.

Menurut Haji Faisal, perjumpaan Fuji dan Reza Arap hanya untuk kolaborasi sebuah konten.

"Nah kalau setiap anak saya berkolaborasi dengan seseorang, terus dijodoh-jodohkan, rasanya kurang bagus," ucapnya.

Pengusaha tekstil asal Payakumbuh itu mengaku turut melihat komentar netizen yang menjodoh-jodohkan Fuji dengan Reza Arap.

Dia merasa sejumlah respons netizen berisi komentar kurang baik hingga bisa membuat risi.

Haji Faisal meminta netizen berhenti menjodoh-jodohkan putrinya, Fuji dengan Reza Arap.

TAGS   Fuji  Haji Faisal  Reza Arap  Fuji dan Reza Arap 
