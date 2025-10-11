Haji Robert & NHM Peduli Berikan Dukungan Nyata bagi Penyakit Jantung Masyarakat Maluku Utara

jpnn.com, JAKARTA - Pengabdian untuk masyarakat terus diwujudkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui program kesehatan yang dikelola tim NHM Peduli.

NHM Peduli memegang peranan penting dalam membantu masyarakat yang mengalami berbagai gangguan kesehatan, terutama gangguan jantung.

Banyak di antara masyarakat penderita jantung bocor, penyumbatan pembuluh darah, hingga gangguan katup jantung, namun akses terhadap fasilitas medis dan dokter spesialis jantung di wilayah Maluku Utara masih terbatas.

Melihat kondisi ini, Presiden Direktur NHM, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, bersama NHM Peduli berkomitmen memberikan harapan baru dengan membantu pasien mendapatkan penanganan terbaik.

Melalui pendanaan dan dukungan penuh dari NHM, sejumlah pasien bahkan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pengobatan intensif di Rumah Sakit Jantung, membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sehat dan penuh semangat.

Baru-baru ini, Supriadi, pria 70 tahun asal Ternate, mendapat bantuan pengobatan setelah sebelumnya dibantu pada tahun 2022. Kali ini, ia menjalani prosedur kateterisasi dan pemasangan cincin jantung di Jakarta.

Kondisinya kini membaik dan siap kembali ke kampung halaman.

“Alhamdulillah, kami keluarga Bapak Supriadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada NHM Peduli dan Bapak Haji Robert atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Pada 2022, Bapak Supriadi sempat mengalami gangguan jantung dan mendapat bantuan dari NHM. Kini, pada 2025, NHM Peduli begitu konsisten dan kembali hadir membantu. Kami sangat bersyukur atas kepedulian dan keseriusan NHM, di bawah kepemimpinan Haji Robert, yang terus memberikan dukungan nyata bagi pelayanan kesehatan,” ucap keluarga Supriadi.