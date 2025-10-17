Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Hakim Ingatkan Bupati Siak Bersikap Adil Terkait Konflik PT SSL

Jumat, 17 Oktober 2025 – 15:04 WIB
Hakim Ingatkan Bupati Siak Bersikap Adil Terkait Konflik PT SSL - JPNN.COM
Suasana sidang pengerusakan PT SSL di PN Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Pekanbaru menyinggung peran Bupati Siak, Afni Zulkifli, agar bersikap adil dalam menyikapi konflik antara warga dengan pihak perusahaan PT Seraya Sumber Lestari (SSL).

Peringatan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan kasus kerusuhan di area perusahaan yang menyeret 12 terdakwa.

Dalam sidang itu, Afni hadir sebagai saksi fakta, dan kehadirannya menarik perhatian publik yang memenuhi ruang sidang.

Baca Juga:

Ketua Majelis Hakim, Dedy, beberapa kali menekankan bahwa sebagai kepala daerah, Afni seharusnya berperan seperti “orang tua” yang adil bagi kedua pihak yang berkonflik.

“Kenapa ini sampai terjadi? Padahal ini aset Kabupaten Siak. Satu warga Ibu, satu lagi korporasi yang bekerja di wilayah Ibu. Jadi keduanya harus mendapat keadilan,” ujar Hakim Dedy di persidangan.

Hakim juga mempertanyakan apakah ada laporan masuk kepada Bupati sebelum kerusuhan terjadi.

Baca Juga:

Afni mengakui sempat menerima banyak pesan, namun saat itu dirinya baru dilantik dan sedang fokus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Siak.

Afni menjelaskan bahwa Kampung Tumang, lokasi konflik, berada di kawasan hutan. Namun, sejak 2018 sebagian fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) telah mendapat pengakuan melalui sertifikat SK Biru yang diterbitkan pemerintah pada 2024.

Dalam sidang itu, Afni hadir sebagai saksi fakta, dan kehadirannya menarik perhatian publik yang memenuhi ruang sidang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT SSL  Konflik  Bupati Siak  Afni Zulkifli 
BERITA PT SSL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp