JPNN.com - Daerah - Riau

Hakim Kabulkan Gugatan Muflihun, Polda Riau Merespons Begini

Kamis, 18 September 2025 – 17:00 WIB
Palu hakim simbol putusan pengadilan. Foto/ilustrasi: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, PEKANBARU - Putusan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun, menimbulkan sejumlah pertanyaan .

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Dedy dalam sidang Rabu (17/9/2025), mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

Dengan menyatakan tidak sah penyitaan aset berupa satu rumah di Jalan Sakuntala, Pekanbaru, dan satu unit apartemen di Nagoya, Batam.

Namun, pihak Polda Riau menegaskan bahwa seluruh tindakan penyitaan tersebut dilakukan sesuai dengan penetapan pengadilan.

“Penyitaan kami lakukan berdasarkan penetapan, izin khusus penyitaan sita dari PN Batam dan PN Pekanbaru,” ungkap Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro, Kamis (18/9).

Meski demikian, Ade menegaskan pihaknya tetap menghormati keputusan hakim.

“Kami hormati keputusan hakim praperadilan. Kami akan pelajari terlebih dahulu pertimbangan hakim setelah menerima salinan putusan,” lanjutnya.

Meski praperadilan dikabulkan sebagian, Ade memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun anggaran 2020–2021 tetap berlanjut.

