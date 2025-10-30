Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Hakim Perintahkan JPU Hadirkan Paksa Dirut PT WKS di Sidang Sengketa Tambang Nikel

Kamis, 30 Oktober 2025 – 10:44 WIB
Hakim Perintahkan JPU Hadirkan Paksa Dirut PT WKS di Sidang Sengketa Tambang Nikel - JPNN.COM
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Sunoto memerintahkan upaya pemanggilan paksa terhadap Direktur Utama PT WKS Jakob Supamena yang berulang kali mangkir sebagai saksi dalam sidang sengketa tambang nikel di Halmahera Timur antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position. Ilustrasi hakim. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Sunoto memerintahkan upaya pemanggilan paksa terhadap Direktur Utama PT WKS Jakob Supamena sebagai saksi dalam sidang sengketa tambang nikel di Halmahera Timur antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position.

Perintah tersebut dituangkan dalam penetapan resmi majelis hakim yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera dilaksanakan setelah Dirut PT WKS berulang kali mangkir.

Majelis hakim menilai keterangan Jakob sangat penting dalam mengungkap fakta hukum, karena dia merupakan pihak yang terlibat dalam hubungan perjanjian kerja sama (PKS) yang menjadi inti sengketa pertambangan di Halmahera Timur tersebut.

Baca Juga:

“Penetapan ini diperlukan guna memastikan saksi Jakob Supamena dihadirkan di persidangan,” kata Sunoto dalam persidangan yang digelar Rabu (29/10).

Jakob sebelumnya disebut tidak hadir pada 22 Oktober dengan alasan sakit yang dibuktikan surat dari JPU.

Namun pada sidang 29 Oktober, dia kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga dianggap sebagai ketidakhadiran tanpa dasar hukum yang jelas.

Baca Juga:

Majelis menilai ketidakhadiran beruntun itu menghambat pencarian kepastian hukum dan berpotensi berpengaruh terhadap hak asasi terdakwa yang ditahan dalam perkara ini.

Majelis menyebut penetapan pemanggilan paksa tersebut merujuk pada Pasal 159 ayat (2) dan (3) KUHAP, Pasal 253 ayat (1)

Majelis hakim memerintahkan JPU menghadirkan paksa Dirut PT WKS yang berulang kali mangkir dalam sidang sengketa tambang nikel di Halmahera Timur

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sengketa tambang nikel  Hakim  JPU  pt wkm  PT Position  Nikel  Tambang  Oc Kaligis  Rolas Sitinjak 
BERITA SENGKETA TAMBANG NIKEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp