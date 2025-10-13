Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Kuasa Hukum Tetap Tuntut Bukti Kerugian Negara

Senin, 13 Oktober 2025 – 23:40 WIB
Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Kuasa Hukum Tetap Tuntut Bukti Kerugian Negara - JPNN.COM
Kuasa hukum Nadiem, Dodi S Abdulkadir memberikan keterangan kepada wartawan usai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/10/2025). ANTARA/HO-Tim Kuasa Hukum Nadiem Makarim.

jpnn.com, JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan mantan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim.

Meski hakim menolak permohonan praperadilan, tetapi tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim tetap ngotot menuntut bukti sah adanya kerugian negara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2020-2022.

"Bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, sementara hasil audit untuk menghitung kerugian negaranya belum ada," kata kuasa hukum Nadiem, Dodi S Abdulkadir di Jakarta, Senin.

Permohonan praperadilan itu terkait dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2020-2022.

Menurut Dodi pihaknya akan terus menuntut bukti sah yang menunjukkan adanya kerugian negara secara nyata dan pasti (actual loss), bukan sekadar dugaan atau potensi (potential loss) dalam kasus yang dipersangkakan terhadap Nadiem.

Terlebih, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan bahwa pengadaan laptop chromebook dinyatakan normal dan tidak ditemukan adanya selisih antara harga jual produk atau jasa dengan harga pokoknya (mark-up).

"Artinya, hingga hari ini, tidak ada unsur kerugian negara sebagaimana ditegaskan oleh BPKP, lembaga yang sah menurut undang-undang untuk melakukan audit keuangan negara," ucapnya.

Maka itu, kuasa hukum menyebut keputusan hakim hanya menilai aspek prosedural tanpa mempertimbangkan substansi perkara.

TAGS   Nadiem Makarim  kasus Chromebook  praperadilan Nadiem Makarim  kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook 
