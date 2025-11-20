Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Hakim yang Tangani Sengketa Tanah Brata Ruswanda Dilaporkan KY & Bawas MA

Kamis, 20 November 2025 – 14:41 WIB
Hakim yang Tangani Sengketa Tanah Brata Ruswanda Dilaporkan KY & Bawas MA - JPNN.COM
Pengacara Poltak Silitonga menunjukkan dokumen laporan seusai mengadukan Ketua dan Hakim PT Palangkaraya ke Kantor Komisi Yudisial, Rabu (19/11/2025). Dok: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ahli waris, mendiang Brata Ruswanda lewat kuasa hukumnya, Poltak Silitonga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa tanah seluas 10 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Pengacara yang akrab disapa PH Jepang itu juga melaporkan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya beserta tiga majelis hakim yang menangani perkara di tingkat banding ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Banwas) Mahkamah Agung RI.

Laporan tersebut dilayangkan pada Rabu (19/11). Ketiga hakim yang dilaporkan diketahui menangani perkara perdata tingkat banding terkait putusan nomor 17/Pdt.G/2025/PN PBun atas gugatan ahli waris mendiang Brata Ruswanda.

Baca Juga:

“Kami laporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan penyimpangan perilaku hakim,” ujar Polkat dalam siaran persnya, Kamis (20/11).

Dia berharap laporan tersebut dapat diproses secara profesional oleh KY.

“Supaya penegakkan hukum di negeri ini benar-benar ditegakkan dengan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.

Baca Juga:

Di hari yang sama, Poltak Silitonga juga melaporkan dugaan serupa ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk memastikan proses pengawasan berjalan menyeluruh.

Kasus ini pun diperkirakan membuat sengketa tanah tersebut kian memanas, mengingat langkah hukum yang diambil ahli waris kini menyasar ranah etik dan pengawasan hakim.

Poltak Silitonga mengadukan hakim yang menangani perkara kliennya ke KY dan Bawas MA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MA  Ky  Komisi Yudisial  Hakim  Pengadilan Tinggi  Poltak Silitonga 
BERITA MA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp