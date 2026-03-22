Halalbihalal, Islam dan Budaya Nusantara

jpnn.com - Halalbihalal merupakan salah satu tradisi khas Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai ekspresi kultural umat Islam dalam merayakan Idulfitri.

Tradisi ini tidak ditemukan dalam praktik keislaman di Timur Tengah, namun justru menjadi identitas unik Islam Nusantara yang sarat nilai sosial, spiritual, dan kebangsaan.

Secara etimologis, istilah halalbihalal berasal dari kata “halal” yang berarti melepaskan, membebaskan, atau menghalalkan.

Dalam konteks sosial, halalbihalal dimaknai sebagai proses saling memaafkan, menghapus kesalahan serta memulihkan hubungan antarmanusia setelah menjalani ibadah puasa Ramadan.

Ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah rekonsiliasi sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam yang luhur.

Dalam ajaran Islam, silaturahmi dan saling memaafkan merupakan bagian penting dari akhlak mulia.

Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga hubungan antarmanusia (hablum minannas) sebagai pelengkap hubungan dengan Allah (hablum minallah).

Oleh karena itu, halalbihalal sejatinya adalah bentuk konkret dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.