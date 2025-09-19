Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Haleon Pain Management Institute dan Chatbot ARJUNA Resmi Memperkuat Peran Apoteker

Jumat, 19 September 2025 – 10:41 WIB
Haleon Pain Management Institute dan Chatbot ARJUNA Resmi Memperkuat Peran Apoteker - JPNN.COM
Haleon Indonesia, bagian dari pemimpin global dalam bidang kesehatan konsumen, secara telah resmi meluncurkan Haleon Pain Management Institute (HPMI) dan memperkenalkan ARJUNA. Foto: dok Haleon Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Haleon Pain Management Institute dan Chatbot ARJUNA Resmi Memperkuat Peran Apoteker untuk Perawatan Pasien

Haleon Indonesia, bagian dari pemimpin global dalam bidang kesehatan konsumen, secara telah resmi meluncurkan Haleon Pain Management Institute (HPMI) dan memperkenalkan ARJUNA, asisten virtual yang dirancang untuk memberdayakan tenaga kesehatan beberapa waktu yang lalu.

Presiden Direktur Haleon Indonesia, Dhanica Mae Dumo-Tiu menyatakan peluncuran ini merupakan yang pertama untuk HPMI di kawasan Asia Tenggara dan Taiwan.

Baca Juga:

Peluncuran itu juga menegaskan komitmen Haleon dalam meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat dan mendukung tenaga kesehatan—khususnya apoteker—yang berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perawatan mandiri sehari-hari kepada pasien di Indonesia.

Southeast Asia Experts’ Recommendation Study 2025 dari Haleon mencatat 49 perssn pasien Indonesia memilih pengobatan mandiri, dibandingkan dengan 39 persen yang berkonsultasi dengan dokter umum dan 12 persen dengan dokter spesialis. 

Tren ini menempatkan apotek sebagai titik akses utama layanan kesehatan, dengan delapan dari sepuluh pasien mempercayai apoteker untuk panduan pengelolaan nyeri. 

Baca Juga:

Namun, tidak semua apoteker memiliki bekal untuk menangani masalah kesehatan yang kompleks. 

"Melalui HPMI, Haleon bertujuan menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan pengetahuan, alat, dan inovasi digital untuk meningkatkan kapabilitas apoteker," ungkap Dhanica Mae Dumo-Tiu dikutip, Jumat (19/9).

Haleon Indonesia, bagian dari pemimpin global dalam bidang kesehatan konsumen, secara telah resmi meluncurkan HPMI dan ARJUNA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Apotek  apoteker  Haleon Indonesia  konsumen  kesehatan 
BERITA APOTEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp